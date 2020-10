Der Freistaat Bayern will mit einer eigenen Kommission die Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland begleiten.

Kernaufgabe des Gremiums sei es, das Suchverfahren kritisch zu hinterfragen und die Interessen der Regionen zu bündeln, sagte Umweltminister Glauber in München. Ungeeignete Gebiete müssten so schnell wie möglich aus dem Verfahren ausscheiden.



Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagersuche einen ersten Zwischenbericht vorgestellt. Darin sind zwei Drittel Bayerns zumindest geologisch für das Endlager unter Tage für hoch radioaktive Abfälle geeignet. Der niedersächsische Salzstock in Gorleben ist demnach ungeeignet.

