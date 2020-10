Die Bundesregierung hat den laufenden Castor-Transport verteidigt, mit dem hochradioaktiver Atommüll aus Großbritannien nach Hessen gebracht wird.

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte, Deutschland sei völkerrechtlich zu dem Transport verpflichtet. Laut Innenministerium sieht das Hygiene-Konzept der Bundespolizei vor, dass die Einsatzkräfte auf eine Corona-Infektion getestet werden. Zudem sollen die Beamtinnen und Beamten in Kohorten arbeiten und werden nur in Einzelzimmern untergebracht. Die Polizeigewerkschaft GdP fordert eine Absage des Transportes und argumentiert, die notwendigen Kräfte könnten sonst nicht abgestellt werden, um Corona-Auflagen durchzusetzen.



Das Schiff mit sechs Castorbehältern aus der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield war am Dienstag zum hessischen Zwischenlager Biblis gestartet.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.