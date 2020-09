Gorleben in Niedersachsen wird bei der Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager nicht mehr in Betracht gezogen. Der Salzstock findet sich wegen Instabilität nicht auf der Liste der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die ihren Zwischenbericht am Vormittag veröffentlichte. Stattdessen werden unter anderem mögliche Standorte in Bayern aufgeführt.

Insgesamt nennt der Bericht rund 90 Gebiete in Deutschland, die günstige geologische Voraussetzungen haben - in Ton-, Salz- und kristallinen Gesteinsformationen wie Granit. Andere Kriterien wie die Besiedelung oder Bebauung der Regionen kamen bei der Vorauswahl noch nicht zum Tragen. Auf der Liste der BGE stehen neben Bayern andere Salzstöcke in Niedersachsen wie auch Gebiete in Baden-Württemberg sowie große Teile Ostdeutschlands.

Aiwanger gegen politischen "Wettkampf"

Die bayerische Regierung äußerte bereits Unmut darüber, dass auch Regionen im Freistaat in Betracht gezogen werden. Wirtschaftsminister Aiwanger sagte im Deutschlandfunk, am Ende werde die Wissenschaft wieder politischen Kriterien ausgesetzt sein. Es werde einen Wettkampf geben, um das Endlager möglichst vom eigenen Bundesland fernzuhalten.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte im ARD-Fernsehen, bei Gorleben sei damals eine politische Entscheidung getroffen worden, und nicht nach wissenschaftlichen Kriterien geurteilt worden. Das sei jetzt anders. Wenn nun der sicherste Standort benannt werde, dann müsse man das akzeptieren.



Auch Bundesumweltministerin Schulze betonte in der "Rheinischen Post", die Geologie entscheide, welcher Standort es am Ende werde. Politische Überlegungen spielten keine Rolle. Die Endlagersuche sei eine Gemeinschaftsaufgabe, und sie erwarte von allen Politikerinnen und Politikern, jetzt zur Verantwortung zu stehen, sagte die SPD-Politikerin.

Lager für eine Million Jahre gesucht

Gorleben im niedersächsischen Wendland, nahe der Grenze zu Brandenburg, war viele Jahre ein Zentrum der Anti-Atomkraft-Proteste.



Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden. Ziel ist es, den gefährlichen Müll für eine Million Jahre sicher einzuschließen.



Mehr über das Verfahren erfahren Sie im Deutschlandfunk Hintergrund "Die schwierige Suche nach einem Atomendlager". Über die Situation in den derzeitigen Zwischenlagern berichtet die Dlf-Forschung hier: "Atommüll in der Warteschleife".

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.