Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen wird offenbar bei der Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager nicht mehr in Betracht gezogen.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Koalitionskreise. In dem für morgen erwarteten Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung werde Gorleben nicht mehr als sogenanntes Teilgebiet ausgewiesen, heißt es. Dafür würden nun Regionen in Bayern erstmals auf der Liste möglicher Standorte stehen. Gorleben war viele Jahre ein Zentrum der Anti-Atomkraft-Proteste.



Der Zwischenbericht benennt die Regionen, die nach geologischen Kriterien für ein Atommüll-Endlager grundsätzlich in Frage kommen würden. Andere Faktoren wie die Bevölkerungsdichte wurden noch nicht beachtet - das soll in weiteren Schritten erfolgen. Gesucht wird der beste Ort, um hoch radioaktiven Atommüll eine Million Jahre lang möglichst sicher zu lagern. Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.