In Europa werden laut einer Untersuchung mehr als 60.000 Tonnen hochradioaktiver Müll aus Atomkraftwerken gelagert, ohne dass es eine dauerhafte Lösung für die Entsorgung gibt.

Das geht aus dem "World Nuclear Waste Report" hervor, den die Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel vorgestellt hat. Der Bericht wurde von den europäischen Grünen mitfinanziert. In dem knapp 150-seitigen Papier heißt es weiter, die Frage nach einer langfristigen Lösung werde immer drängender, da einige Zwischenlager fast voll seien. Ein Großteil des radioaktiven Mülls sei in Abklingbecken bei den Kraftwerken deponiert. Deutschland sei gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien und der Ukraine für einen Großteil des Atommülls vervantwortlich. Der Bericht verweist zudem darauf, dass Finnland weltweit das einzige Land sei, in dem ein Endlager gebaut werde.