Bundesumweltministerin Schulze sieht die gesamte Gesellschaft und die Politik in der Verantwortung für die Suche nach einem Atommüll-Endlager.

Nach der Vorstellung des Zwischenberichts der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE sagte die SPD-Politikerin, Deutschland sei bei der Lösung des Atommüll-Problems weiter als die meisten anderen Länder mit Atomkraftwerken. Nach den Erkenntnissen der BGE haben 90 Gebiete in Deutschland günstige geologische Voraussetzungen für ein Endlager. Der Salzstock in Gorleben in Niedersachsen ist nicht darunter.



Viele der möglichen Gebiete liegen in Bayern. Ministerpräsident Söder kritisierte, dass Gorleben nicht weiter geprüft wird. Bayern werde keine Totalblockade durchziehen und das Verfahren konstruktiv und kritisch begleiten, sagte der CSU-Chef. Niedersachsens Ministerpräsident Weil wies die Einwände aus Bayern am Auswahlverfahren zurück. Es gebe keine Extrawürste für niemanden, betonte der SPD-Politker. Kein Land könne sich aus dieser Diskussion herausstehlen. Grünen-Chef Habeck befürchtet, dass wegen der ablehnenden Haltung Bayerns zu einem Atommüll-Endlager die gesamte, bundesweite Standortsuche scheitern könnte. Sollten sich weitere Länder anschließen, dann werde man den Prozess nicht durchstehen. Das sei das Gegenteil von nationaler Verantwortungsbereitschaft.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.