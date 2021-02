Mit einer Online-Konferenz startet heute der Prozess für die konkrete Suche nach einem Endlager für Atommüll. 90 Gebiete sollen nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sein. Das geht aus einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervor, der heute interessierten Bürgern vorgestellt werden soll. An der Konferenz können sich Bürger und Bürgerinitiativen beteiligen.

Ursprünglich sollte die "Fachkonferenz Teilgebiete" als Präsenzveranstaltung in Kassel stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie geht sie nun online über die Bühne. Das sorgte sogleich für Kritik. Bürgerinitiativen und Umweltverbände bemängelten, die Diskussions- und Interaktionsmöglichkeiten würden dadurch stark einschränkt. Für Jochen Stay, Sprecher des Vereins "Ausgestrahlt - gemeinsam gegen Atomenergie" ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Verfahren scheitert. Dem "Spiegel" sagte er, dass die Menschen gar nicht mitreden könnten. "In 10, 15 Jahren wird das gegen die Wand fahren", prophezeit er.

Salz, Ton oder Kristallin

Die Tagung stellt das erste gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsformat in der Endlagersuche dar. Nach Angaben der BGE geht es darum, die Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen für einen Endlager-Standort zu erörtern. Den ersten Zwischenbericht hatte die dem Bundesministerium für Umwelt untergeordnete Behörde bereits im September vorgelegt. Demnach sind insgesamt 54 Prozent des Bundesgebiets für ein Endlager geeinget, was den 90 möglichen Standorten entspricht. Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. Bis zum Jahr 2031 soll der Standort gefunden sein. Der Bundestag entscheidet dann darüber. Nach 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden.

Gorleben ist schon raus

Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen - ein Negativ-Symbol für die Anti-Atomkraftbewegung - war zu diesem Zeitpunkt bereits raus bei der Suche. Er wurde wegen geologischer Mängel nicht mehr berücksichtigt, wa allerdings auch für Kritik sorgte: Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Wolfram König, nannte es in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" problematisch, dass Gorleben schon im ersten Schritt der Suche, noch vor einer Beteiligung der Öffentlichkeit, rausgefallen sei. Das werde das weitere Verfahren belasten, befürchte er. Über Königs Äußerungen wiederum zeigte sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies "erschrocken und erstaunt".

Emotional aufgeladene Debatte

Der Streit um Gorleben zeigt, wie emotional aufgeladen die Debatte über einen geeigneten Standort nach wie vor ist. Wenn Landräte und Bürgermeister sowie hunderttausende Bürger erfahren, das der gefährlichste Müll aus 60 Jahren Kernkraft bei ihnen deponiert werden könnte, sind Wut und Ängste vorprogrammiert. Auch deshalb hat Bundesumweltministerin Schulze die Länder dazu aufgerufen, sich konstruktiv an der Suche nach einem Atommüll-Endlager zu beteiligen. Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", sie sei überzeugt, dass man sich in Deutschland der gemeinsamen Verantwortung gegenüber der heutigen Bevölkerung als auch vieler Generationen in der Zukunft bewusst sei. Sie erwarte von den regionalen Regierungspolitikern, zu dieser Verantwortung zu stehen. Entscheidender Faktor seien wissenschaftliche Befunde und geologische Daten. Politische Erwägungen und Bundesländergrenzen spielten keine Rolle.

Habeck: "Nicht wegducken"

Auch Grünen-Chef Robert Habeck mahnte eine konstruktive politische Flankierung des Prozesses an. Er erwarte von allen politischen Akteuren, "dass auch sie sich konstruktiv an der Endlagersuche beteiligen und sich nicht wegducken - von Nord bis Süd, von Ost bis West", sagte Habeck der "Rheinischen Post". Dabei verwies er ausdrücklich auf Bayern: Er halte es für fatal, dass das Bundesland sich aus dem Rennen zu nehmen versuche. Es sei der Job aller politisch Handelnden, hier volle Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es unbequem sei.

Niemand will Atommüll

Der Zwischenbericht zur Suche nach einem Endlager war bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Herbst auf große Skepsis gestoßen. Von Bayern gebe es im Verfahren jetzt "keine Totalblockade", der Freistaat werde das Verfahren aber "sehr konstruktiv und kritisch begleiten", sagte der CSU-Chef damals. Auch andere Länder haben kein Interesse an der Aufnmahme von Atommüll. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow, sagte etwa, der gefährliche Abfall sollte dort entsorgt werden, wo mit ihm Milliarden verdient worden seien, nämlich im Westen. "Es kann doch nicht sein, dass Thüringen zum Atom-Klo wird."

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.