Bundeskanzlerin Merkel hat mit dem iranischen Staatspräsidenten Ruhani über die Zukunft des internationalen Atomabkommens gesprochen.

Die Bundeskanzlerin habe in dem Telefonat bekräftigt, dass die deutsche Regierung und die anderen Vertragspartner das Nuklearabkommen erhalten wollten, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Merkel habe sich besorgt gezeigt, dass Iran seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter nicht nachkomme. Der Iran hatte gestern angekündigt, ab kommendem Dienstag die Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde weiter zu reduzieren.



Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA wollen morgen in Paris über das Thema beraten.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.