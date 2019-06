Der Iran hat vor den Gesprächen mit Bundesaußenminister Maas damit gedroht, weitere Punkte des Atomabkommens zu kündigen. Außenamtssprecher Mussawi sagte in Teheran, bis jetzt hätten die verschiedenen Vertragspartner die Erwartungen nicht erfüllt. Falls bis zum Fristende Anfang Juli nichts passiere, werde man die nächste Phase des Teilausstiegs durchführen.

Die USA hatten vor einem Jahr einseitig ihren Ausstieg aus dem Atomvertrag erklärt, an dem auch Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland beteiligt sind. Der Iran fordert nun, dass die restlichen Staaten die versprochenen wirtschaftlichen Vorteile erfüllen.

Maas macht Hoffnung auf zunehmende Geschäfte

Bundesaußenminister Maas hält sich zu Gesprächen in Teheran auf. Er stellte dem Iran in Aussicht, dass der Zahlungsverkehr bei Geschäften schon bald ungeachtet der US-Sanktionen abgewickelt werden kann.



Maas verwies auf die Anfang des Jahres gegründete Zweckgesellschaft Instex, mit der es Unternehmen ermöglicht werden soll, die US-Strafmaßnahmen zu umgehen. Alle formalen Voraussetzungen seien hierfür geschaffen, sagte der SPD-Politiker. Er gehe deshalb davon aus, dass das System in absehbarer Zeit starte.