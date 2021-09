Die EU und die USA haben die iranische Regierung aufgefordert, Kontrolleuren der Internationalen Atomenergiebehörde ungehinderten Zugang zu den Atomanlagen im Land zu gewähren.

Bei einer IAEA-Sitzung in Wien ging es vor allem um eine Produktionsstätte von Zentrifugen-Komponenten nahe Teheran. Die IAEA hatte gestern erklärt, ihren Kontrolleuren sei der Zugang zu dem Werk in Karadsch verwehrt worden. Teheran verstoße damit gegen eine Absprache von vor zwei Wochen, die den Streit zunächst entschärft hatte.



Bei der UNO-Vollversammlung in New York warf der israelische Ministerpräsident Bennett dem Iran vor, bei seinem Atomprogramm "alle roten Linien" zu überschreiten. Das Nuklearwaffenprogramm des Iran sei an einem kritischen Punkt angelangt, warnte Bennett. Er beklagte, dass viele Länder das hinnähmen. Israel könne sich dies jedoch nicht erlauben und werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelange.



Der Iran hat vor einigen Monaten begonnen, Uran auf 60 Prozent anzureichern. Der Schwellenwert der Urananreicherung für eine militärische Nutzung von Atomkraft liegt bei 90 Prozent.



Die Internationale Atomenergiebehörde hatte dem Iran gestern vorgeworfen, Zusagen zur Überprüfung seiner Atomanlagen nicht vollständig zu erfüllen. Die IAEA habe zwar die Speicherkarten in ihren Kameras an iranischen Atomanlagen weitgehend tauschen können. Anders als zugesagt, sei dies aber in einer Werkstatt zum Bau von Zentrifugenkomponenten nicht erlaubt worden.

