Die EU und die USA haben die iranische Regierung aufgefordert, Kontrolleuren der Internationalen Atomenergiebehörde ungehinderten Zugang zu den Atomanlagen im Land zu gewähren.

Bei einer IAEA-Sitzung in Wien ging es vor allem um eine Produktionsstätte von Zentrifugen-Komponenten nahe Teheran. Die IAEA hatte zuletzt erklärt, ihren Kontrolleuren sei der Zugang zu dem Werk in Karadsch verwehrt worden. Teheran verstoße damit gegen eine Absprache von vor zwei Wochen, die den Streit zunächst entschärft hatte.



Bei der UNO-Vollversammlung in New York warf der israelische Ministerpräsident Bennett dem Iran vor, bei seinem Atomprogramm "alle roten Linien" zu überschreiten. Das Nuklearwaffenprogramm des Iran sei an einem kritischen Punkt angelangt, warnte Bennett. Er beklagte, dass viele Länder das hinnähmen. Israel könne sich dies jedoch nicht erlauben und werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelange.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.