Frankreich hat es verurteilt, dass der Iran nach eigenen Angaben nun Uran deutlich höher anreichern will.

Der Elyséepalast teilte in Paris mit, es handle sich um eine ernste Entwicklung, die eine abgestimmte Antwort aller an den Atomgesprächen beteiligten Länder nötig mache. Die Absprachen darüber liefen bereits. Die Islamische Republik hatte zuvor angekündigt, die Urananreicherung auf bis zu 60 Prozent voranzutreiben - offenbar als Reaktion auf den jüngsten Angriff auf die iranische Atomanlage Natans. Die internationale Atomenergiebehörde wurde bereits über die Pläne Teherans informiert.



Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden nach russischen Angaben um einen Tag verschoben und damit erst am Donnerstag fortgesetzt. Bei den Verhandlungen in Wien geht es um die Frage, wie die USA zurück in das Atomabkommen geholt werden können - und wie man den Iran dazu bewegen kann, dessen Regeln wieder einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.