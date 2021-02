Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, ist im Iran eingetroffen.

Anlass seines Besuchs ist die Ankündigung Teherans, von Dienstag an den Zugang zu den Nuklearanlagen des Landes für IAEA-Inspektoren einzuschränken. Grossi will heute mit Vertretern der iranischen Führung und Verantwortlichen des Atomprogramms sprechen. Dabei geht es auch um die Zukunft des Atomabkommens von 2015. Es sollte den Iran am Bau einer Nuklearwaffe hindern und im Gegenzug die Sanktionen gegen Teheran aufheben.



Der ehemalige US-Präsident Trump stieg jedoch 2018 aus dem Vertrag aus. In der Folge verstieß auch der Iran wiederholt gegen die Vereinbarungen.

