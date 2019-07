Der Iran hat die vereinbarte Obergrenze für seine Uranvorräte überschritten und damit gezielt das internationale Abkommen über sein Atomprogramm gebrochen.

Außenminister Sarif bestätigte, die Grenze von 300 Kilogramm niedrig angereichertem Uran werde nicht mehr eingehalten. Der Iran hatte diesen Schritt angekündigt. Eine Bestätigung durch die Internationale Atomenergiebehörde steht noch aus.



Die iranische Führung reagiert nach eigenen Angaben auf den Zusammenbruch seines Außenhandels durch die Wirtschaftssanktionen der USA. Teheran wirft besonders den Europäern vor, dem nicht ausreichend entgegenzuwirken und wertet dies als Vertragsverletzung. Sollten die Bedingungen des Abkommens nicht neu verhandelt werden, will der Iran in einem weiteren Schritt das Uran höher anreichern.



Seit dem Ausstieg der USA aus dem 2015 geschlossenen Vertrag mit dem Iran gehören ihm noch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China an.