Der Iran will die Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde weiter reduzieren.

Wie die IAEA in Wien mitteilte, kündigte Teheran an, die sogenannten freiwilligen Transparenzmaßnahmen aus dem Wiener Atomabkommen einzustellen. Ausgesetzt wurde demnach auch die Vereinbarung, den internationalen Inspektoren kurzfristige Besuche zu erlauben. Gestern hatte der Iran mit "erheblichen Einschränkungen" gedroht, falls es bis Ende des Monats keinen Durchbruch im Atomstreit mit den USA geben sollte. IAEA-Generaldirektor Grossi bot an, in den Iran zu reisen, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, damit die Agentur ihre Arbeit fortsetzen könne.



Das Wiener Abkommen war 2015 vereinbart worden. Damit soll der Iran vom Bau einer Atombombe abgehalten werden. 2018 stiegen die USA einseitig aus und verhängten neue Sanktionen gegen Teheran. Seither verstößt auch der Iran gegen Auflagen des Vertrags. Teheran ist nach eigenen Angaben bereit, sich wieder an das Abkommen zu halten, wenn die USA den ersten Schritt machen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.