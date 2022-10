Das belgische Kernkraftwerk Tihange (IMAGO/Future Image/)

Eigentlich sollte der Reaktor heute wieder hochgefahren werden. Dies solle nun frühestens Ende nächster Woche erfolgen, sagte der Betreiber Engie der Nachrichtenagentur Belga. In den kommenden Tagen müssten zusätzliche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, hieß es zur Begründung. Außerdem seien noch technische Analysen notwendig.

Der Kraftwerksbetreiber Engie hatte Tihange 3 Anfang der Woche unerwartet vom Netz genommen. Ein Druckabfall in einem der drei Dampfgeneratoren habe dies notwendig gemacht. Engie hatte bekräftigt, die Abschaltung habe keine Auswirkung auf die Sicherheit der Anlagen oder für die Angestellten. Tihange 3 liegt etwa 60 Kilometer entfernt von Aachen in Nordrhein-Westfalen. Er ist einer von zwei Atomreaktoren, den die belgische Regierung wegen der gestiegenen Energiepreise bis mindestens Ende 2035 weiter am Netz halten will, um die Energiesicherheit zu gewährleisten.

