Das Atomkraftwerk Golfech in Frankreich - einer von drei Reaktoren, die wärmeres Kühlwasser in Flüsse leiten darf. (picture alliance / AP Images / Bob Edme))

Die Ausnahmeregelung solle in der laufenden Hitzewelle dazu beitragen, die Stromversorgung zu sichern, teilten der Betreiber EDF und die französische Netzagentur mit. Mögliche Auswirkungen auf die Umwelt würden genauestens überwacht, hieß es.

Der Stromverbrauch in Frankreich ist wegen des hohen Bedarfs an Klimatisierung angestiegen. Derzeit sind aber wegen Wartungsarbeiten und technischer Probleme nur 27 von 56 Reaktoren in Betrieb. Gleichzeitig waren einige Atomkraftwerke zeitweise gedrosselt, um die Flüsse durch das Kühlwasser nicht zu stark aufzuheizen. Da sie nach dem niederschlagsarmen Winter und Frühjahr weniger Wasser führen, steigt ihre Temperatur schneller an.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.