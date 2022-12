Das Atomkraftwerk Nogent-sur-Seine in Frankreich (dpa/picture alliance/Matthieu De Martignac)

Wie der Betreiber EDF mitteilte, wurden in der vergangenen Nacht drei weitere wieder in Betrieb genommen. Zeitweise waren 32 Atomreaktoren wegen technischer Probleme oder Wartungsarbeiten gleichzeitig abgeschaltet. Die Stromproduktion ist seit Monaten auf einem Tiefstand. Die Regierung in Paris ruft Haushalte und Unternehmen immer wieder zum Stromsparen auf.

Frankreich importiert derzeit mehr Elektrizität als bisher aus Deutschland, das seinerseits seit Oktober erstmals Gas direkt aus Frankreich bezieht.

