Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat für kommende Woche eine Dringlichkeitssitzung zum Iran einberufen.

Die US-Botschaft in Wien hatte die Sondersitzung beantragt, um über den iranischen Verstoß gegen das internationale Atomabkommen zu diskutieren. Die Atomenergiebehörde hatte Anfang der Woche bestätigt, dass der Iran die erlaubte Menge von 300 Kilogramm höher angereichertem Uran überschritten hat. Die iranische Regierung hat damit erstmals gegen eine Bestimmung des Atomabkommens von 2015 verstoßen. Die USA nannten den Vorgang besorgniserregend.



Der Iran kündigte zudem an, ab Sonntag eine weitere wichtige Höchstgrenze des Abkommens zu überschreiten. Bereits im Mai hatte die Regierung in Teheran mit Vertragsbrüchen gedroht - für den Fall, dass ihr die Vertragspartner nicht entgegenkämen.