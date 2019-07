Die Bundesregierung hat den Iran aufgefordert, das internationale Atomabkommen einzuhalten.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, die Entwicklung sei besorgniserregend. Es werde derzeit auf Informationen der Internationalen Atomenergie-Behörde gewartet. Ähnlich äußerten sich Frankreichs Präsident Macron, das britische Außenamt und die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini.



Ein Vertreter des russischen Föderationsrates verwies auf die USA: Washington habe den Konflikt durch den Austritt aus dem Abkommen ausgelöst.



Die Regierung in Teheran hatte angekündigt, von heute an Uran über den vereinbarten Wert von 3,67 Prozent hinaus anzureichern - und zwar mit bis zu 20 Prozent. Für den Bau einer Atombombe ist ein Wert von 90 Prozent nötig.