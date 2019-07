Die Europäische Union schätzt die Entscheidung des Iran, Uran stärker als bisher anzureichern, als "extrem besorgnisserregend" ein.

Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini sagte in Brüssel, der Iran sei dringend aufgerufen, alle Aktivitäten, die dem internationalen Atomabkommen zuwiderliefen, zu beenden.



Frankreichs Präsident Macron nannte das Vorgehen Teherans eine Verletzung des internationalen Atomabkommens und forderte die Regierung zu Gesprächen auf. Er setzte eine Frist bis zum 15. Juli. Israels Ministerpräsident Netanjahu forderte dazu auf, neue Sanktionen gegen den Iran zu verhängen.



Die Regierung in Teheran hatte angekündigt, von heute an Uran über den vereinbarten Wert von 3,67 Prozent hinaus anzureichern - und zwar mit bis zu 20 Prozent. Für den Bau einer Atombombe ist ein Wert von 90 Prozent nötig.