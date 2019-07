Deutschland, Frankreich und Großbritannien verlangen in der Auseinandersetzung über das Atomabkommen mit dem Iran ein Schlichtungsverfahren.

In einer gemeinsamen Erklärung der drei Außenminister und der EU-Außenbeauftragten Mogherini heißt es, die gemeinsame Kommission zur Überwachung des Abkommens solle umgehend zusammentreten. Der Iran wird zudem aufgefordert, sich unverzüglich wieder an die Vereinbarungen zu halten.



Die iranische Führung hatte zuletzt mitgeteilt, dass Uran im Land stärker angereichert wird als in dem Abkommen vorgesehen. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigte den Verstoß. Der Iran reagiert damit nach eigener Darstellung darauf, dass die europäischen Vertragspartner wirtschaftliche Zusagen nicht einhalten.