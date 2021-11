Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November wieder aufgenommen. Das teilte der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell, am Abend in Brüssel mit. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 würden in Wien unter dem Vorsitz des EU-Gesandten Mora stattfinden.

Auch Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Chinas, Russlands und Großbritanniens seien vertreten, hieß es weiter. Die Regierung in Teheran bestätigte den Termin.



Die USA waren 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Trump aus dem Vertrag ausgestiegen. Anschließend ließ Trump massive Sanktionen gegen den Iran in Kraft setzen. Als Reaktion zog sich die Regierung in Teheran schrittweise aus vielen Bestimmungen des Abkommens zurück. Der amtierende US-Präsident Biden hat die Bereitschaft signalisiert, dem Vertrag wieder beizutreten, sollte der Iran seinerseits zu seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.