Die Internationale Atomenergiebehörde erhöht den Druck auf den Iran.

Der Gouverneursrat der IAEA fordert in einer Resolution den Zugang zu zwei verdächtigen Nuklearstandorten. In einer von Großbritannien, Frankreich und Deutschland ausgearbeiteten Entschließung wird Teheran dazu aufgerufen, uneingeschränkt und unverzüglich mit der IAEA zusammenzuarbeiten.



Die Resolution ist die erste seit 2012. 2015 hatten die fünf UNO-Vetomächte und Deutschland nach jahrelangen Verhandlungen mit dem Iran ein Atomabkommen geschlossen. Es soll sicherstellen, dass die Islamische Republik keine Atombombe entwickelt. US-Präsident Trump kündigte das Abkommen 2018 auf und verhängte neue Sanktionen gegen Teheran. Der Iran zieht sich seitdem schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Deutschland, Frankreich und Großbritannien versuchen, das Abkommen zu retten.



Der Atomstreit mit dem Iran ist auch Thema eines Treffens von Außenminister Maas heute in Berlin mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien und Frankreich, Raab und Le Drian.