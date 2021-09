Die Internationale Atomenergiebehörde wirft dem Iran vor, Zusagen zur Überprüfung seiner Atomanlagen nicht vollständig zu erfüllen.

Die IAEA habe zwar die Speicherkarten in ihren Kameras an iranischen Atomanlagen weitgehend tauschen können. Anders als zugesagt, sei dies aber in einer Werkstatt zum Bau von Zentrifugenkomponenten nicht erlaubt worden.



Die Einigung vom 12. September hatte dazu geführt, dass der Westen auf eine neue Resolution verzichtete, in der der Iran im Zusammenhang mit seinem Atomprogramm abermals kritisiert worden wäre. Eine solche Resolution hätte die Wiederaufnahme der Gespräche über eine Rückkehr zum Atomabkommen belasten können.

