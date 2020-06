Der Iran verfügt nach Informationen der Internationalen Atomenergiebehörde über fast acht Mal so viel Uran wie im Nuklearabkommen von 2015 festgelegt ist.

In einem in Wien vorgelegten Bericht der IAEA heißt es, statt der zulässigen Menge von 203 Kilogramm besitze der Iran 1.571 Kilogramm angereichtertes Uran. Dies hätten Inspekteure der Atomenergiebehörde ermittelt. Weiter hieß es, zudem blockiere der Iran Besuche der Inspekteure an Orten, an denen Nuklearforschung und -entwicklung betrieben werde. Die Führung in Teheran argumentiert demnach, dass zunächst rechtliche Fragen zu klären seien. Die IAEA sei besorgt über das derzeitige Vorgehen des Landes, hieß es.



US-Präsident Trump hatte das Abkommen des Iran mit mehreren westlichen Staaten zur Kontrolle seines Atomprogramms im Jahr 2018 gekündigt. Seitdem hält sich Teheran nicht mehr an alle Auflagen des Vertrages. Er soll sicherstellen, dass der Iran nicht über Atombomben verfügt.