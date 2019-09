Der Iran hat Einzelheiten zum Ausbau seines Atomprogramms mitgeteilt.

Der Sprecher der iranischen Atomenergiebhörde, Kamalvandi, erklärte, darüber habe man den Interimschef der Internationalen Atomenergiebehörde, Feruta, informiert. Feruta hält sich derzeit in Teheran auf. Kamalvandi sagte weiter, als Reaktion auf den Bruch des Nuklearabkommens durch die USA habe man unter anderem alle Einschränkungen des Vertrages in den Bereichen Forschung und Entwicklung aufgehoben. Man sei jederzeit in der Lage, Uran über die Grenze von 20 Prozent hinaus anzureichern. Dem Atompakt fühle sich der Iran nach wie vor verpflichtet, betonte Kamalvandi. Die Europäer sollten sich aber klar darüber sein, dass die Zeit für eine Rettung des Abkommens knapp werde.



Deutschland und die EU hatten gestern erneut an den Iran appelliert, das von den USA einseitig gekündigte Abkommen einzuhalten.