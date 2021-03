Der Iran hat mit einer weiteren Maßnahme gegen den internationalen Atomvertrag verstoßen.

Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien wurde in der unterirdischen iranischen Anlage in Natans mit der Anreicherung von Uran mit Hilfe von 174 Zentrifugen eines neuen leistungsfähigeren Typs begonnen. Der Atomvertrag erlaubt nur den Betrieb älterer Zentrifugen.



Der ehemalige US-Präsident Trump hatte das Abkommen mehrere westlicher Staaten mit dem Iran im Jahr 2018 einseitig gekündigt und Sanktionen verhängt. Seitdem verstößt Teheran absichtlich gegen Teile des Vertrags. Die neue US-Regierung unter Präsident Biden will das Abkommen wiederbeleben. Es soll verhindern, dass der Iran Atomwaffen herstellt.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.