Die Europäische Union hat sich besorgt über das Vorgehen des Irans in der Atomfrage geäußert.

Eine Sprecherin der Außenbeauftragten Mogherini forderte die Regierung in Teheran auf, alle Aktivitäten zu beenden, die nicht im Einklang mit dem Internationalen Atomabkommen seien.



Der Iran hatte der Internationalen Atomenergiebehörde mitgeteilt, dass er bei der Uran-Anreicherung die festgelegte Grenze von 3,67 Prozent überschritten habe. Damit verstößt das Land gegen eine der wichtigsten Auflagen des Atomabkommens, mit dem der Iran am Bau von Nuklearwaffen gehindert werden soll. Die iranische Atombehörde erklärte, der neue Anreicherungsgrad sei flexibel und liege je nach Bedarf zwischen 3,67 und 20 Prozent. Für den Bau einer Atombombe muss Uran auf 90 Prozent angereichert werden.



Hintergrund ist der vor mehr als einem Jahr erfolgte Ausstieg der USA aus dem Atomvertrag. Mit der schrittweisen Aussetzung seiner Verpflichtungen will der Iran erreichen, dass die verbliebenen Unterzeichnerstaaten die Öl- und Bankenbranche vor den Auswirkungen der US-Sanktionen schützen. Dazu setzte das Land den Partnern eine letzte Frist, um den Vertrag zu retten. Außenamtssprecher Mussawi sagte in Teheran, nach Ablauf von 60 Tagen sei dann endgültig Schluss.