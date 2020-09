Die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran sind nach Auffassung der USA seit gestern Abend wieder in Kraft.

US-Außenminister Pompeo sagte in Washington, unter anderem gelte wieder das Waffenembargo gegen Teheran. Dies sei eine großartige Nachricht bezüglich eines Friedens in der Nahost-Region. Die US-Regierung hatte vor 30 Tagen im UNO-Sicherheitsrat Verstöße des Iran gegen das internationale Atomabkommen geltend gemacht. Nach ihrer Auffassung ist nun eine Frist zur Wiedereinsetzung der Sanktionen abgelaufen. Die große Mehrheit im Sicherheitsrat erkennt diese Argumentation jedoch nicht an, weil die USA seit dem Jahr 2018 nicht mehr zu den Vertragsparteien zählen. Präsident Trump hatte das Atom-Abkommen damals einseitig aufgekündigt und argumentiert, der Iran verstoße gegen zentrale Punkte.



Es ist unklar, wie die US-Regierung vorgeht, wenn die meisten Länder ihr in dieser Sache nicht folgen. Der US-Sondergesandte für den Iran, Abrams, hatte zuletzt mit Maßnahmen gegen jene Vertrags-Staaten gedroht, die sich der amerikanischen Position nicht anschließen. Das sind neben Deutschland Russland, China, Großbritannien und Frankreich.

