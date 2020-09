Die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran sind nach Auffassung der USA seit gestern Abend wieder in Kraft.

US-Außenminister Pompeo sagte in Washington, unter anderem gelte wieder das Waffenembargo gegen Teheran. Dies sei eine großartige Nachricht bezüglich eines Friedens in der Nahost-Region. Pompeo drohte den UNO-Mitgliedsstaaten mit Konsequenzen, sollten sie der Umsetzung der Sanktionen nicht nachkommen. Details nannte er nicht. Der iranische Außenminister Sarif wies den US-Vorstoß als einen Propagandatrick vor der Präsidentenwahl zurück.



Die US-Regierung hatte vor 30 Tagen im UNO-Sicherheitsrat Verstöße des Iran gegen das internationale Atomabkommen geltend gemacht. Nach ihrer Auffassung ist nun eine Frist zur Wiedereinsetzung der Sanktionen abgelaufen. Die große Mehrheit im Sicherheitsrat - darunter Deutschland - erkennt diese Argumentation jedoch nicht an, weil die USA seit dem Jahr 2018 nicht mehr zu den Vertragsparteien zählen. Präsident Trump hatte das Atom-Abkommen damals einseitig aufgekündigt und argumentiert, der Iran verstoße gegen zentrale Punkte.

