Der Iran hat erneut Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA genannt.

Präsident Ruhani zeigte sich in einer im Fernsehen übertragenen Rede prinzipiell bereit zu solchen Verhandlungen. Zuvor müssten die USA aber die Sanktionen gegen den Iran aufheben und zum Atomabkommen zurückkehren.



Der Sprecher der iranischen Atombehörde, Kamalwandi, forderte die europäischen Länder auf, die Zusagen des Atomprogramms einzuhalten. Die Staaten müssten sicherstellen, dass der Iran im Gegenzug für die Beschränkung seines Atomprogramms auch die versprochenen wirtschaftlichen Entlastungen erhalte. Andernfalls werde man zur Situation vor dem Atomabkommen zurückkehren.



Derzeit hält sich der iranische Außenminister Sarif in New York auf. Er soll nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA eine Rede vor dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Vereinten Nationen halten.