Der Iran signalisiert seine Bereitschaft, die Anreicherung von Uran unter bestimmten Bedingungen wieder zu drosseln.

Dafür müssten die US-Sanktionen aufgehoben werden, sagte ein iranischer Regierungssprecher. Der Beginn der 60-prozentigen Anreicherung in der Atomanlage Natans sei eine Demonstration der technischen Fähigkeiten gewesen. Man könne rasch wieder auf das im Atomabkommen von 2015 vereinbarte niedrigere Anreicherungsniveau zurückgehen, wenn sich die anderen Vertragspartner an ihre Verpflichtungen hielten, erklärte der Sprecher.



In Natans hatte sich nach Angaben des Iran vor einer Woche eine Explosion ereignet, für die das Land Israel verantwortlich macht. Wenig später begann Teheran nach eigenen Angaben damit, die Urananreicherung zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.