Die iranische Führung hat ein Gesprächsangebot der USA zur Lösung des Atomstreits abgelehnt.

Ein enger Berater von Präsident Rohani schrieb auf Twitter, solange Sanktionen gegen den Iran bestünden, sei der Vorschlag von US-Präsident Trump inakzeptabel.



Trump hatte sich gestern in einem Interview bereit erklärt, Gespräche ohne Vorbedingungen aufzunehmen. Er hat den internationalen Atomvertrag mit dem Iran vor einem Jahr gekündigt und will erreichen, dass sich das Land zu weitergehenden Maßnahmen verpflichtet. Dazu sollen heute weitere Sanktionen in Kraft treten.



Rohanis Berater forderte nun auf Twitter das Gegenteil. Wenn die Vereinigten Staaten mehr Zugeständnisse wollten, müssten sie auch mehr Anreize bieten.