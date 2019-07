Der französische Präsident Macron hat eine Initiative zur Deeskalierung im Atomstreit mit dem Iran angekündigt.

In der kommenden Woche werde er Gespräche mit dem iranischen Präsidenten Ruhani sowie mit US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin führen, sagte Macron bei einem Besuch in Belgrad. Bisher sei das Schlimmste verhindert worden - auch Überreaktionen auf der iranischen Seite. Unter diesen schwierigen Umständen werde man die Vermittlungsarbeit fortsetzen.



Die USA hatten das internationale Atomabkommen im vergangenen Jahr aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran verhängt. Teheran hat erklärt, sich ebenfalls nicht mehr an den Vertrag zu halten und inzwischen die zugelassene Menge von niedrig angereichertem Uran überschritten. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte, die bisherigen Verstöße des Irans gegen die Auflagen des Vertrags würden noch nicht als bedeutend eingestuft.