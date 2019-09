Die USA haben dem Iran erneut vorgeworfen, bereits seit Jahren gegen das internationale Atomabkommen verstoßen zu haben.

Verteidigungsminister Esper erklärte während eines Besuchs in Paris, außerdem habe Teheran den Vertrag zur Nichtverbreitung von Kernwaffen gebrochen. Deswegen sei man über die jüngsten Schritte des Irans nicht überrascht. Dagegen hatte die Internationale Atomenergiebehörde dem Iran nach Inspektionen mehrfach attestiert, die Auflagen des Abkommens zu erfüllen. Die USA waren 2018 einseitig aus der Vereinbarung mit der Begründung ausgestiegen, die Vorgaben seien nicht streng genug und müssten neu verhandelt werden.

Iran baut Nuklearprogramm aus

In diesem Jahr begann der Iran schrittweise damit, sich an immer weniger Vorgaben zu halten. Zuletzt kündigte der Sprecher der iranischen Atomenergiebhörde, Kamalwandi, an, man habe 40 moderne Zentrifugen zur Urananreicherung in Betrieb genommen. Der Iran sei jederzeit in der Lage, Uran über die Grenze von 20 Prozent hinaus anzureichern. Als Reaktion auf den Bruch des Nuklearabkommens durch die USA seien zudem alle Einschränkungen des Vertrages in den Bereichen Forschung und Entwicklung aufgehoben. Der Iran fühle sich nach wie vor dem Abkommen verpflichtet, betonte Kamalwandi. Die Zeit für dessen Rettung werde aber knapp. Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde werde man weiter zulassen.



Deren Sprecher Dahl versicherte, die IAEA-Inspektoren im Iran würden alle relevanten Aktivitäten melden. Der Interimschef der Behörde, Feruta, hält sich dieses Wochenende zu Gesprächen in Teheran auf.