Die USA haben im Atomstreit mit dem Iran drei Raumfahrtbehörden der Islamischen Republik mit Sanktionen belegt.

Teheran nutze die zivile Einrichtung und zwei damit verbundene Forschungszentren, um sein militärisches Raketenprogramm voranzutreiben, erklärte das Außenministerium in Washington. Einige von dem Raumfahrtprogramm entwickelte Technologien seien praktisch identisch mit jenen, die für ballistische Raketen benötigt würden.



US-Präsident Trump hatte im vergangenen Jahr das 2015 geschlossene internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Er will einen neuen Vertrag erreichen, der deutlich weiter geht. Der Iran lehnt jedoch Gespräche mit der Regierung in Washington ab.



Außenminister Zarif kündigte am Abend an, Teheran werde seine Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter reduzieren, wie iranische Nachrichtenagenturen melden. Einzelheiten wolle Präsident Ruhani in Kürze mitteilen.