Im Atomstreit mit dem Iran verhängen die USA weitere Sanktionen.

Das Finanzministerium in Washington erklärte, die Strafmaßnahmen richteten sich gegen die iranische Metall- und Ölindustrie sowie gegen den dortigen Transportbereich. Außerdem würden einzelne Vertreter der Führung in Teheran sanktioniert. Die Maßnahmen treten demnach in den kommenden Wochen und Monaten in Kraft.



Der Iran verfügt derzeit nach Informationen der Internationalen Atomenergiebehörde über zwölf Mal mehr angereichertes Uran als im internationalen Atomabkommen vorgesehen. Die USA waren im Jahr 2018 einseitig aus dem Vertrag ausgestiegen. Der iranische Außenminister Sarif erklärte heute, sein Land werde seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen umgehend wieder nachkommen, sollte die künftige US-Regierung unter einem Präsidenten Biden die Sanktionen wieder aufheben.

