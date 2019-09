Die US-Regierung vermutet konkrete geheime Atom-Aktivitäten des Iran.

Außenminister Pompeo schrieb per Twitter, die mangelnde Zusammenarbeit Teherans mit der Internationalen Atomenergiebehörde werfe Fragen auf bezüglich nicht deklarierter nuklearer Materialien und Aktivitäten. Näher begründete er seinen Verdacht nicht. Pompeo betonte, die USA würden dem iranischen Regime alle Wege zu einer Atombombe versperren.



Der Interimschef der Internationalen Atomenergiebehörde, Feruta, war am Sonntag zu Gesprächen in den Iran gereist. Seine Behörde bestätigte anschließend, dass der Iran weitere Vorgaben des Atomabkommens nicht mehr einhält und zusätzliche Zentrifugen zur schnelleren und leistungsstärkeren Uran-Anreicherung installiert hat. Teheran reagiert mit den Schritten auf den Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkomen und die Sanktionen Washingtons gegen das Land.