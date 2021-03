Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran zeigt sich die US-Regierung weiter gesprächsbereit.

Mit Blick auf die Form der Gespräche sei man offen, hieß es aus dem Außenministerium in Washington. Teheran hatte am Wochenende ein informelles Treffen mit den Vertragspartnern des Atomabkommens abgelehnt. Die USA müssten zuerst ihre Sanktionen aufheben, erklärte das iranische Außenministerium.



Der ehemalige US-Präsident Trump hatte die Vereinbarung 2018 einseitig gekündigt und Sanktionen verhängt. Die neue Regierung Biden will das Abkommen wiederbeleben. Ziel des Vertrages ist es, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern.

