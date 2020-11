Der umstrittene Castortransport mit hochradioaktivem Atommüll hat sein Ziel Biblis in Hessen erreicht.

Der mit sechs Castoren beladene Zug kam heute früh am dortigen Bahnhof an. Nun sollen die Waggons zum Zwischenlager gebracht werden, das sich auf dem Gelände des abgeschalteten Kernkraftwerks Biblis befindet. Der Atommüll stammt aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield.



In der vergangenen Nacht hatten Atomkraftgegner an vielen Orten entlang der Bahnstrecke gegen den Transport demonstriert. Sie halten ihn für zu gefährlich. Kundgebungen gab es unter anderem in Bremen, Hannover, Göttingen sowie im hessischen Groß-Gerau.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.