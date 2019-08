Die russischen Behörden haben weitere Angaben über die Explosion auf einem Militärgelände gemacht, bei der Radioaktivität freigesetzt wurde.

Die Nachrichtenagentur Interfax meldet, in der Luft seien drei radioaktive Isotope nachgewiesen worden. Dabei handle es sich um Strontium, Barium und Lanthan. Als Quelle nennt Interfax die nationale russische Wetterbehörde. Demnach wurden die Isotope in Proben ermittelt, die nach dem Unfall genommen wurden.



Die Explosion ereignete sich am 8. August in der nordwestrussischen Region Archangelsk. Auf dem Testgelände dort werden Raketen für Atom-U-Boote erprobt. Die Behörden meldeten mehrere Tote. Fünf Tage nach dem Vorfall teilte die Wetterbehörde einen Anstieg der Radioaktivität um das bis zu 16-fache mit.