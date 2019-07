Nach den USA hat auch Frankreich den Iran vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt.

Der französische Präsident Macron rief die Führung in Teheran dazu auf, sich an das 2015 ausgehandelte Atomabkommen zu halten. Andere Schritte sollten unverzüglich rückgängig gemacht werden. US-Präsident Trump erklärte, der Iran spiele mit dem Feuer.



Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde hat die islamische Republik erstmals die Obergrenze seiner niedrig angereicherten Uranvorräte überschritten. Die Führung in Teheran verletzt so ihre Verpflichtungen aus dem Atomvertrag und reagiert nach eigenen Angaben damit auf den Ausstieg der USA sowie auf die darauffolgenden Sanktionen.