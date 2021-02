Der Iran hat im Streit mit den USA um das internationale Atomabkommen eine Vermittlung der Europäischen Union vorgeschlagen.

Der iranische Außenminister Sarif sagte dem US-Nachrichtensender CNN, der EU-Außenbeauftragte Borrell könnte eine zeitgleiche Rückkehr Washingtons und Teherans zu dem Vertrag koordinieren.



Das 2015 in Wien geschlossene Abkommen soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern. 2018 hatte der damalige US-Präsident Trump es einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen gegen Teheran in Kraft setzen lassen. Daraufhin zog sich auch der Iran schrittweise aus dem Vertrag zurück. Der neue US-Präsident Biden hat grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, dem Atomabkommen wieder beizutreten. Zu den übrigen Unterzeichnern zählen China, Russland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.