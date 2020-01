Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen laut Bundesaußenminister Maas noch heute über die vom Iran erklärte weitere Abkehr vom Atomabkommen beraten.

Das, was Teheran jetzt angekündigt habe, könne nicht achselzuckend hingenommen werden, sagt der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Die Pläne Teherans stünden nicht im Einklang mit dem Atomvertrag. Einfacher sei es nicht geworden, betonte Maas. Es könne gar der erste Schritt für ein Ende des Abkommens mit dem Iran sein. Das wäre ein großer Verlust.



Die iranische Regierung hatte gestern angekündigt, Uran künftig unlimitiert anzureichern und sich auch nicht mehr an die Begrenzung von Zentrifugen zu halten. Die Entscheidung könne aber zurückgenommen werden, falls die USA ihre Sanktionen aufhöben. Auch werde man weiter mit der Internationalen Atomenergie-Behörde in Wien zusammenarbeiten, hieß es.



In dem Atomabkommen von 2015 hatte der Iran mit den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland vereinbart, sein Nuklearprogramm so anzupassen, dass ihm keine Möglichkeit zum Bau von Atomwaffen bleibt. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. 2018 aber erklärte US-Präsident Trump einen einseitigen Ausstieg und verhängte neue Strafmaßnahmen. Seither distanziert sich der Iran seinerseits schrittweise von wichtigen Klauseln des Abkommens.