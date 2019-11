Die USA haben die angekündigten iranischen Aktivitäten zur Uran-Anreicherung kritisiert.

Das US-Außenministerium warf der Regierung in Teheran den Versuch der atomaren Erpressung vor. Dies sei ein großer Schritt in die falsche Richtung, der die politische und wirtschaftliche Isolation des Iran verstärken werde, hieß es in Washington.



Die staatliche iranische Atomenergiebehörde hatte am Montag angekündigt, die Uran-Anreicherung in der Nuklearanlage Fordo wieder aufzunehmen. Der Iran verstößt damit zum wiederholten Mal wissentlich gegen den internationalen Vertrag zur Begrenzung seines Nuklearprogramms. Die Regierung in Teheran reagiert mit den Verstößen auf den Austritt der USA aus dem Abkommen und die darauffolgenden amerikanischen Sanktionen gegen das Land.