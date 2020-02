Die Außenminister von Deutschland und 15 weiteren Ländern haben die Atommächte zur Reduzierung ihrer Nuklearbestände aufgerufen.

Es sei die Zeit zu handeln, um Risiken zu verringern, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Darin machen die Länder der im vergangenen Jahr gegründeten sogenannten "Stockholm-Initiative" Vorschläge für Schritte zur nuklearen Abrüstung. Zuletzt hatten die großen Nuiklearmächte ihre Arsenale modernisiert. Besorgnis hatte zudem der Ausstieg der USA aus den Atomabkommen mit dem Iran sowie das Aus für den INF-Vertrag mit Russland ausgelöst. Bundesaußenminister Maas sagte, wenn die Welt diesen Weg weitergehe, dann riskiere man die Auflösung der nuklearen Ordnung und damit auch die globale Sicherheit.



Maas reist morgen zu einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats nach New York. Das Treffen dient der Vorbereitung der nächsten Überprüfungskonferenz des Vertrages im April. Weiteres Thema im Sicherheitsrat ist der Libyen-Konflikt.