Nach Russland haben auch die USA die Verlängerung des beiderseitigen Abkommens zur Begrenzung von Atomwaffen vollzogen.

Das gab Außenminister Blinken bekannt. Er erklärte in Washington, die Verlängerung des New-Start-Vertrages um fünf Jahre sorge für mehr Sicherheit der USA, ihrer Verbündeten und der Welt.



Der neue US-Präsident Biden und der russische Staatschef Putin hatten sich in der vergangenen Woche auf den Schritt verständigt.



Der Vertrag wäre andernfalls abgelaufen. In diesem Fall hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt.



Die USA und Russland besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Nuklearwaffen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.