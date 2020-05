Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, hat die Bundesregierung aufgefordert, die deutsche Beteiligung an der atomaren Abschreckung der Nato nicht in Frage zu stellen.

Statt die Solidarität zu untergraben, die das Fundament der atomaren Abschreckung der Nato bilde, sei es jetzt an der Zeit, dass Deutschland seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Bündnispartnern nachkomme und in die nukleare Teilhabe der Nato investiere, schreibt Grenell in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt". Die politische Führung Deutschlands, besonders die der SPD, müsse deutlich machen, dass die Bundesrepublik an der Seite ihrer Bündnispartner stehe.



SPD-Fraktionschef Mützenich hatte am Wochenende gefordert, dass Deutschland die Stationierung von US-Atombomben künftig ausschließen solle. Regierungssprecher Seibert bekannte sich im Namen der Bundesregierung allerdings klar zum Prinzip der atomaren Abschreckung.