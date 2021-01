Russland hat die von den USA in Aussicht gestellte mögliche Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start begrüßt.

Die Rede war von einem "ermutigenden Schritt". Der Chef des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma in Moskau, Sluzki, sagte, man sei bereit zum Dialog und erwarte konkrete Vorschläge. Ähnlich äußerte sich Kreml-Sprecher Peskow.



Der Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen läuft Anfang Februar aus. Dann gäbe es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt.



Russland hatte die Verlängerung um fünf Jahre bereits am Mittwoch angeboten - unmittelbar nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Biden. Dessen Regierung erklärte gestern Abend, dass auch die Vereinigten Staaten eine Verlängerung des Vertrages anstrebten.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.